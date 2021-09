Supersport300, tragedia a Jerez: muore Dean Berta Vinales

Non ce l’ha fatta Dean Berta Vinales. Il quindicenne di Palau Saverdera, cugino di Maverick, è morto a causa delle lesioni alla testa e al torace riportate nell’incidente in cui è stato coinvolto durante Gara 1 del Motul Spanish Round valevole per il campionato Supersport 300

Caduto assieme ad altri piloti in curva 1, l’alfiere del Viñales Racing Team stando alle prime ricostruzioni è stato investito da altri piloti che si trovavano in traiettoria.

Subito le sue condizioni sono apparse molto gravi tant’è che, dopo l’immediata assistenza portata dall’ambulanza e dal centro medico del circuito, il giovane è stato trasportato in elicottero verso l’Ospedale di Siviglia.

Lì purtroppo, nonostante gli sforzi disperati compiuti dal personale medico, Vinales è deceduto: la sua tragica dipartita è la terza del 2021 dopo quelle di Hugo Millan ad Aragon durante la European Talent Cup e quella di Jason Dupasquier al Mugello durante le qualifiche della Moto3.

25-09-2021