Tragedia nel softball, ritrovata morta Alice Morelli delle Blue Girls Pianoro: era scomparsa da due giorni

Grave lutto per il mondo del softball italiano: Alice Morelli, 23enne giocatrice delle Blue Girls Pianoro, è stata ritrovata morta dopo essere scomparsa due giorni fa, vicino ai campi del club emiliano. Rinviata la gara di oggi contro Rovigo.

Il mondo del softball italiano piange Alice Morelli, giovane giocatrice delle Blue Girls Pianoro, club della provincia di Bologna nel quale la ragazza, 23 anni, lavorava anche come allenatrice della squadra U13. La ragazza era scomparsa due giorni fa, nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile: l’ultima volta era stata vista tra le ore 17 e le 19 nel quartiere Mazzini, dove sono situati i campi della società emiliana. Ieri sera il ritrovamento del suo corpo in zona San Ruffillo.

Al momento della scomparsa la Morelli non aveva il cellulare con sé e secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport avrebbe lasciato un messaggio alla famiglia: questa notizia, però, non è stata confermata dalle autorità. La sua scomparsa era stata denunciata dai genitori, che si erano anche rivolti alla celebre trasmissione tv “Chi l’ha visto?”. La sua allenatrice, Veronica Casella, ha dichiarato di averla sentita a telefono il 22 aprile e che il 23 la Morelli l’aveva avvisata, scrivendole che non sarebbe riuscita ad andare ad allenare l’U13.

Dopo la notizia del ritrovamento del corpo della giocatrice è stata rinviata la gara in programma oggi tre le Blue Girls Pianoro e il Rovigo, in programma per oggi 25 aprile. “Lo shock è stato fortissimo – le parole della coach Casella alla Gazzetta – Alice era una di noi, molte giocatrici erano anche sue amiche fuori dal campo. Il presidente Ivan Lentini ha subito comunicato alla federazione che noi non avremmo giocato con il Rovigo, per rispetto di Alice e per rispetto dello stato d’animo che abbiamo in questo momento”.