Tragedia nello sci, Margot Simond morta a soli 18 anni: fatale una caduta in allenamento per la promessa francese

Nuova tragedia per lo sci. Dopo Matilde Lorenzi, muore sulla neve una diciottenne promessa francese. Fatale una caduta in allenamento

A pochi mesi da quel tragico 28 ottobre 2024 che ha portato via Matilde Lorenzi, lo sci si trova nuovamente costretto a dire addio a una sua giovane promessa. A perdere la vita, è la diciottenne francese, Margot Simond. Fatale una caduta in allenamento in Val d’Isère.

Addio a Margot Simond

Lo sport piange Margot Simond, diciottenne promessa francese dello sci, deceduta il 24 aprile a seguito di un incidente mentre faceva quello che amava. Stando alle ricostruzioni, fatale una caduta nel corso di una sessione di allenamento in vista del Red Bull Alpine Park, avvenimento che avrebbe dovuto disputarsi questo fine settimana in Val d’Isère. Il comitato organizzatore ha deciso di annullare la manifestazione.

Fatale una caduta

L’incidente, che non può non riportare alla mente la tragedia della “nostra” Matilde Lorenzi, è avvenuto poco prima delle 13 e, come rivelato dall’impianto sciistico, per la giovane francese non c’è stato nulla da fare. Come riportato da Repubblica, “dopo l’incidente, un medico è prontamente intervenuto: ‘Non è stato possibile rianimarla’”.

Il cordoglio del Comitato Olimpico Francese

“Il CNOSF ha appreso con tristezza della scomparsa di Margot Simond, giovane del club Les Saisies e promettente sciatrice alpina, tragicamente scomparsa oggi a Val d’Isère”, ha scritto su Twitter il Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese.

“Margot ha rappresentato in particolare la Francia nella nostra delegazione durante il Festival olimpico della gioventù europea a Bakuriani 2025, in Georgia, lo scorso febbraio. Il CNOSF esprime le sue condoglianze alla famiglia di questa giovane e talentuosa atleta, ai suoi cari, ai suoi amici, nonché alla Federazione francese di sci e al club delle Saisies”, ha concluso il Comitato transalpino.

Un giovane talento

Cresciuta ad Aillons-Margériaz, lo scorso marzo Margot Simond aveva trionfato nello slalom Under 18 francese a Les Menuires. Solo pochi mesi fa aveva esordito in Coppa Europa e partecipato ai Mondiali juniores di Tarvisio. Al Red Bull Alpine Park avrebbe partecipato come rookie. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine atta a chiarire al meglio ogni dettaglio della tragedia.