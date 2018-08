Tre nomi per il centrocampo della Spal

L'obiettivo della Spal è puntellare il centrocampo. I profili che vanno per la maggiore sono tre: Simone Missiroli, Davide Di Gennaro e Alessandro Murgia.

Il primo è in uscita dal Sassuolo e con oltre 400 partite tra i professionisti sulle spalle, garantirebbe a Semplici una certa affidabilità.

Complicata la pista che porta a Murgia, dato che Inzaghi sembra voler puntare sul giovane per la prossima stagione. Più percorribile la strada per Di Gennaro. Il classe 1988 è finito ai margini del progetto biancoceleste e sarebbe pronto a cercare riscatto in un'altra piazza.



SPORTAL.IT | 07-08-2018 15:40