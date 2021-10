Tre Valli Varesine, De Marchi fa sua la 100ª edizione

A quasi un mese di distanza dalla vittoria con la maglia dell’Italia nella cronometro mista degli Europei di Trento, Alessandro De Marchi torna a sorridere imponendosi nella 100ª edizione della Tre Valli Varesine.

Fra i più brillanti in gara, il friulano ha fatto la differenza attaccando a dieci chilometri dal traguardo dopo che, 38 km prima, era riuscito a rientrare di forza assieme a Kron e Paret Peintre sul gruppo che si trovava in quel momento in testa alla corsa.

Solo Formolo, attivissimo negli ultimi 60 km al fianco del compagno Tadej Pogacar (appiedato in un momento clou da una foratura), è riuscito a resistere nel finale all’allungo del corridore della Israel Start-Up Nation il quale però, alla fine, non gli ha lasciato scampo nello sprint a due che ha decretato il vincitore della corsa.

Terzo, a 38 secondi dal duo di testa, ha chiuso proprio Pogacar, bravo a regolare in volata il gruppo inseguitore mettendosi alle spalle Cosnefroy (4°), Kron (5°) e Higuita (6°), tutti protagonisti nelle ultime fasi di corsa.

Di seguito l’ordine d’arrivo della classica lombarda che, sotto un’abbondante perturbazione, ha visto piazzarsi tra i primi dieci anche Lorenzo Rota (7°) e Alessandro Covi (9°).

ORDINE D’ARRIVO

1. Alessanro De Marchi (Israel Start Up Nation) 4:47:04

2. Davide Formolo (UAE Emirates) s.t.

3. Tadej Pogacar (UAE Emirates) a 38”

4. Benoit Cosnefroy (AG2r Citroën) a 38”

5. Andreas Kron (Lotto Soudal) a 38”

6. Sergio Higuita (EF Education Nippo) a 38”

7. Lorenzo Rota (Intermarché Wanty Gobert) a 38”

8. David Gaudu (Groupama FDJ) a 38”

9, Alessandro Covi (UAE Emirates) a 38”

10. Aurelien Paret-Peintre (AG2r Citroën) a 38”

