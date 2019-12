Trento, Trainotti smentisce Brienza

Il general manager di Trento Salvatore Trainotti in una intervista a Il Trentino ha commentato così lo sfogo del coach dell'Aquila Basket Nicola Brienza, che ha parlato di nemici pronti a contestare: "Nicola è stato tradito dalla delusione del post partita. Il nervosismo è stato cattivo consigliere. Io posso capirlo perché lui è un allenatore che ci tiene, ma non posso condividere le sue affermazioni. L’Aquila Basket non ha nemici".

"In questo momento abbiamo un progetto tecnico che non esprime brillantezza, ma c’è un’idea di squadra. Più pazienza c’è, anche da parte del pubblico, più facile sarà portarla avanti. Ma ovviamente non possiamo pretendere che tutti la condividano".

SPORTAL.IT | 18-12-2019 11:39