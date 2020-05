Treviso, Gracis interviene sul futuro di Tessitori

Il direttore sportivo della De' Longhi Treviso, Andrea Gracis, ha parlato del mercato della società veneta in un'intervista a 'La Tribuna di Treviso'.

Gracis, nello specifico, ha parlato del futuro di un giocatore il cui contratto, con la chiusura anticipata della stagione, è praticamente scaduto, Amedeo Tessitori, non escludendo nessuna ipotesi: "Il futuro di Tessotori? Ne parleremo con lui ed il sui agente" ha detto il direttore sportivo del club trevigiano.

In ogni caso, per Gracis è ancora prematuro parlare di mercato: "E' prematuro ma ci stiamo lavorando, coach Menetti nei prossimi giorni sarà qui e ci confronteremo – ha detto -. Italiani o stranieri non fa differenza, parleremo della squadra: a me di solito piace ripartire con una buona base, salvare il nucleo è sempre positivo. 5+5? L’orientamento sarebbe questo, bisogna capire se resteranno le regole sulla premialità sugli italiani e i 40mila euro della luxury tax. Per ora sotto contratto ci sono Imbrò e Logan. David non sarà un problema, nell’accordo non ha uscite, comunque credo stia bene da noi".

SPORTAL.IT | 13-05-2020 10:22