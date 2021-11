Treviso, Imbrò: “Ci aspetta un match duro, servirà concentrazione"

17-11-2021 11:21

Serata importante in Champions League per la NutriBullet Treviso, impegnata alle ore 18:00 in Ungheria sul campo del Falco Szombathley.

La squadra italiana del capitano Matteo Imbrò guida la classifica del gruppo D a punteggio pieno: tre partite e tre vittorie di cui una, proprio quella dell’andata contro gli ungheresi che mirano a vincere e a ribaltare il -8 dell’andata per agganciare proprio i trevigiani in testa al girone. In caso di vittoria per Treviso invece, la qualificazione diretta alle top 16 senza passare dagli spareggi, sarebbe davvero ad un passo.

Intervistato dal Corriere del Veneto, il capitano Matteo Imbrò presenta la partita.

“Arriviamo con il morale alto a questa trasferta, la vittoria con Cremona è stata utile in questo senso ed è stato anche un bel test, perché ci ha abituato alla durezza fisica che troveremo in Ungheria. Conosciamo lo Szombathely dopo la partita combattuta in casa nostra, è una squadra veramente tosta, giocano bene e hanno una fisicità che dovremo controbattere assolutamente ”

“Loro vorranno vincere per agganciarci in classifica, noi sappiamo che una vittoria sarebbe importantissima per andare avanti nella competizione: ci aspetta un match molto duro in casa loro, dovremo interpretarlo al massimo tenendo alte intensità e concentrazione per tutta la gara”.

