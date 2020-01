La De’ Longhi Treviso Basket ha comunicato che non si è chiuso l’iter burocratico per il tesseramento del giocatore Ivan Almeida causa la mancanza della "letter of clearance" (la liberatoria internazionale) da parte della FIBA, che doveva essere presentata entro le 12 di oggi alla FIP.

Di conseguenza Almeida non scenderà in campo domenica a Pistoia e il tesseramento slitterà alla prossima settimana.

SPORTAL.IT | 24-01-2020 22:05