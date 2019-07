Treviso si tiene stretta David Logan

David Logan non molla Treviso. L'ex play-guardia della Dinamo Sassari, grande protagonista nella promozione dei veneti, ha infatti prolungato il suo contratto per due anni. Ad annunciarlo è stata la stessa società, tramite un comunicato:

"David Logan, il fuoriclasse statunitense grande protagonista della promozione in Serie A di TVB (è stato l'MVP della recente finale di A2), sarà uno dei punti di forza della De' Longhi Treviso Basket per le prossime due stagioni. Con reciproca soddisfazione è stato raggiunto un accordo biennale che permetterà a coach Menetti di avere in roster un elemento di esperienza e sicuro affidamento, che ha dimostrato nei mesi trascorsi in maglia TVB tutte le sue doti di leader tecnico e di giocatore capace di esaltarsi quando sale la posta in palio. Tutti i tifosi trevigiani hanno ancora negli occhi i 36 punti di Logan nella decisiva gara3 di finale a Capo d'Orlando, e i suoi titoli di MVP sia nella Finale Play Off che nella Finale di Coppa Italia 2019".

"In Serie A – prosegue la nota – David Logan, play-guardia con spiccate doti di realizzatore, 36 anni, 185 cm, ha giocato dal 2014 al 2016 con la Dinamo Sassari, con cui ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa e una Coppa Italia, e nel 2017 con Avellino. Ha vestito in carriera dopo il college con Indianapolis University e la prima stagione “pro” in A2 a Pavia, le prestigiose maglie del Panathinaikos Atene, Tau Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Alba Berlino, Prokom Sopot e Strasburgo conquistando 11 trofei e svariati riconoscimenti individuali.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 21:59