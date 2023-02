Treviso vince il derby e inguaia Verona

La squadra di Nicola si impone per 97-81 al PalaOlimpia nello spareggio salvezza e lascia il penultimo posto agli scaligeri.

Va a Treviso il derby salvezza di Verona, unico anticipo della terza di ritorno della Serie A1 di basket. Al la formazione di Marcelo Nicola stacca quindi gli scaligeri, con i quali erano appaiati al penultimo posto insieme a Napoli, con una sola vittoria di vantaggio su Reggio Emilia.

Insomma, il pallone scottava, ma Treviso è riuscita addirittura a dilagare, imponendosi per 97-81, per un +16 che permette alla squadra di coach Merola di superare i rivali di giornata nel computo degli scontri diretti (all’andata Verona vinse di due punti), potenzialmente determinanti in caso di parità di punti al termine della stagione.

Verona parte meglio, ma poi gli ospiti prendono le misure, soprattutto in difesa, faticando invece a sfondare al tiro, in particolare dall’arco, ma chiudendo comunque avanti all’intervallo lungo per 41-34.

La squadra di Ramagli non si arrende e ritrova la parità, ma all’inizio del quarto periodo a fare la differenza è il capitano di Treviso Zanelli, anche se il miglior marcatore del match è Banks con 24 punti. Verona ne ha 20 da Bortolani e protesta per l’arbitraggio di Attard e in particolare per i quattro falli tecnici fischiati con l’espulsione di Anderson.