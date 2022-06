Trials Usa: sesto tempo di sempre sui 100 per Kerley

25-06-2022 17:57

Dopo il 9”83 in batteria, con cui aveva stabilito il mondiale stagionale sui 100, ai Trials Usa di Eugene Fred Kerley si è ulteriormente migliorato in semifinale, correndo in 9”76, sesto miglior tempo di sempre sulla distanza con un vento di +1,4 m/s, poi in finale si è quasi ripetuto con 9”77 (+1,8 m/s) precedendo Marvin Bracy (9″85) e Travyon Brommell (9″88). Ai Mondiali, sulla stessa pista, ci sarà di diritto anche Chris Coleman, iridato uscente, che ha disertato la finale dei Trials. Tra le donne andranno ai Mondiali Shericka Jackson (10″77), Kemba Nelson (10″89) e la campionessa olimpica Elaine Thompson (10”89). Infine, in Giamaica, Yohan Blake ha corso in 9”85, crono che non raggiungeva da dieci anni.