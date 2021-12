Trieste, Ghiacci alza l'asticella: "Autonomia dagli sponsor prossimo obiettivo"

27-12-2021 13:12

Quarta forza del campionato dopo oltre un terzo di stagione, Trieste si sta affermando come la rivelazione della A1.

Dopo la buona ultima annata sotto la gestione di Eugenio Dalmasson, il cambio della guardia in panchina con l’avvento di Franco Ciani è coinciso con un ulteriore miglioramento del rendimento.

Intervistato da Il Piccolo il patron dei giuliani Mario Ghiacci ha tracciato le sfide per futuro a breve-medio termine, sul piano sportivo e economico-finanziario:

“Siamo messi bene in classifica, entrare nella Final Eight di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo sarebbe un ottimo risultato per una squadra come la nostra” le parole di Ghiacci.

“Gli ultimi bilanci sono stati buoni, ma i prossimi cinque mesi saranno fondamentali. Dobbiamo essere in grado di stare in piedi da soli, senza dover dipendere da Allianz o da altri eventuali sponsor futuri. La solidità autonoma sarà la nostra grande scommessa per il futuro”.

