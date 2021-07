Trincao saluta il Barcellona: ufficiale il passaggio al Wolverhampton

Francisco Trincao è un nuovo giocatore del Wolverhampton . Il portoghese classe 1999 lascia il Barcellona dopo una sola stagione al Camp Nou e si trasferisce ai Wolves con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Barcellona continua a sfoltire la rosa e ridurre il monte ingaggi. Dopo gli arrivi di Eric Garcia , Sergio Aguero e Memphis Depay , la società di Laporta sta lavorando alle cessioni, in attesa del rinnovo del contratto di Lionel Messi .

Arrivato un anno fa per 31 milioni di euro dal Braga, Francisco Trincao non è mai riuscito a brillato con la maglia blaugrana. In Catalogna, il portoghese ha collezionato 3 gol in 40 presenze tra Liga, Copa del Rey e Champions League.

Our second summer arrival… #WelcomeTrincão pic.twitter.com/kq6da2S2jG — Wolves (@Wolves) July 4, 2021

Ora una nuova opportunità, in Premier League, per riscattarsi e dimostrare il proprio valore con il Wolverhampton.

OMNISPORT | 04-07-2021 20:29