 "Trionfo Napoli, due elogi sul web: li ha resuscitati"

Il Napoli continua a far bene contro le grandi. Dopo aver battuto in casa Lazio e Juventus, la squadra di Gattuso fa un’altra vittima eccellente vincendo 1-0 a San Siro contro l’Inter e mettendosi in una posizione decisamente vantaggiosa in vista della gara di ritorno. A decidere il match una rete di Fabian Ruiz che con l’arrivo di Gattuso aveva trovato meno spazio.

Le contraddizioni

Sui social è una gara molto più sentita sul fronte interista che su quello napoletano. La sconfitta casalinga contro il Lecce ha raffreddato gli entusiasmi seguiti alle tre vittorie consecutive ed ora i tifosi aspettano prima di dare giudizi: “Perdiamo contro contro il Lecce e vinciamo con Inter e Juventus, il Napoli delle contraddizioni” o anche “A distanza di pochi giorni dal perdere in casa contro una squadra da retrocessione a battere l’Inter…mah”.

Cambio mentalità

Ma quello che colpisce di più è come sono arrivate queste vittorie. Già la gara contro la Juventus e la Lazio aveva portato alla luce un Napoli decisamente più concentrato sulla fase difensiva che su quella offensiva. E del resto la migliore prestazione dell’era Ancelotti era arrivata a Liverpool: “Insomma le vittorie più importanti della stagione (tra vecchia e nuova gestione) le abbiamo fatte giocando compatti dietro e ripartendo. E pensare che è una delle cose che a questa squadra non è mai venuta naturale”. “Catenaccio, un’occasione e vinci. Il calcio è strano. Qualificazione ancora in ballo, al ritorno. Sarà guerra e servirà un Napoli di lotta. Giocassero sempre così concentrati”.

Il riscatto

Ma la gara con l’Inter ha portato anche al riscatto di un paio di giocatori che per un motivo e per l’altro erano finiti ai margini sia della squadra che del cuore dei tifosi. Da una parte il grande eroe della serata è lo spagnolo Fabian Ruiz, lampi di classe ma scarso impiego nella gestione Gattuso. Dall’altra Ospina, il portiere preferito a Meret dal tecnico napoletano che non sempre ha convinto al tifoserie: “Ottimo Ospina e ottima tutta la difesa – scrive un tifoso su Twitter – Stasera ha avuto ragione Gattuso”. Mentre c’è chi si augura di rivedere in campo più spesso lo spagnolo: “E’ un giocatore di classe, serve in questo momento”. E menzioni significative vanno anche al giovane Elmas che dopo il gol con la Samp gioca un’altra gara di carattere anche al San Siro, dimostrando di meritare la fiducia concessa da Ringhio.

Occhio al campionato

Ma la prospettiva della finale di Coppa Italia sembra poco “illuminata”, molti tifosi azzurri continuano a tenere d’occhio il campionato con il Napoli che a soli 30 punti è ancora terribilmente lontano dalla quota 40 indicata da Gattuso: “Personalmente di questa partita mi importa poco. C’è tutto il trono da giocare. Ci sono partite più importanti da giocare”.

SPORTEVAI | 12-02-2020 23:06