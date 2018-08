Troppo Liverpool, Toro ko con onore

La prima volta del Torino ad Anfield si chiude con una resa netta, ma onorevole nel punteggio. L’amichevole di lusso dell’estate granata, ultimo test prima degli impegni ufficiali (Coppa Italia domenica contro il Cosenza, prima giornata di campionato sette giorni dopo contro la Roma), si chiude con un 3-1 che sta stretto ai Reds di Klopp, spreconi sottoporta e stregati in qualche circostanza da Sirigu.

Il Toro si è comunque difeso con onore di fronte a una squadra nettamente superiore e in totale controllo del match per la prima mezzora: in 24’ ecco il rigore sbagliato da Fabinho e l’uno-due di Firmino su invito di Salah e di Wijnaldum, su assist dello stesso Firmino. Belotti accorcia di testa al 30’ su cross di De Silvestri nel primo tiro in porta del Torino, graziato poi a più riprese anche in un secondo tempo dai ritmi più blandi dagli errori di Salah e Sturridge, che riesce comunque a chiudere i conti a tre dalla fine.

