Stefanos Tsitsipas vince il torneo Atp 250 di Marsiglia (veloce indoor, montepremi 691.880 euro). Il greco, numero 6 del mondo e seconda testa di serie, batte in finale il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 18 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 16 minuti.

Per il 21enne ateniese si tratta del quinto titolo in carriera, il primo in questa stagione.

SPORTAL.IT | 23-02-2020 19:03