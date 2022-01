Tuchel sbotta: "Basta parlare di Lukaku, siamo una squadra"

17-01-2022 20:57

Lukaku è nel mirino dei tifosi del Chelsea, Tuchel cerca di distogliere l’attenzione sul belga: “Facciamo di tutto per aiutare Romelu – ha detto il tecnico del Chelsea in conferenza stampa alla vigilia del match col Brighton -. Penso sia assolutamente sbagliato chiedermi sempre di lui, perché significa concentrarsi su un solo giocatore. Lui è un giocatore chiave e noi vogliamo che sia così, ma per me questo è l’approccio sbagliato”.

“Questo è uno sport di squadra – ha continuato Tuchel -, non dieci giocatori al servizio di uno. Questo non è il Chelsea e non è il calcio. Ogni singolo giocatore è al servizio della squadra. Questo è il principio più alto e non cambierà mai”.

