Tudor al Marsiglia: ma i tifosi volevano De Zerbi

Ore agitate in casa Marsiglia. Mentre Igor Tudor è arrivato in Francia per la firma sul contratto che ne farà il nuovo allenatore dell’Olympique al posto di Jorge Sampaoli, dimessosi all’improvviso il 1° luglio a causa di divergenze con la società per la pianificazione del mercato, la stampa francese riporta la perplessità dei tifosi, che non sembrano condividere la scelta dell’amministratore delegato Pablo Longoria di puntare sull’ex allenatore del Verona per guidare la squadra reduce dal secondo posto in Ligue 1 con conseguente qualificazione alla fase a gironi della Champions League.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, i tifosi avrebbero preferito che la scelta della società cadesse su Roberto De Zerbi, un altro dei nomi presi in considerazione dal management e molto più gradito dal pubbllico dell’OM rispetto a Tudor grazie al gioco spettacolare messo in mostra dal tecnico bresciano con il Sassuolo e per brevi tratti con lo Shkahtar Donetsk, prima dello scoppio della guerra in Ucraina.

Alla fine, però, la scelta è caduta su Tudor, forse in virtù della maggiore esperienza internazionale, ma l’ex difensore della Juventus dovrà preoccuparsi anche di conquistare la fiducia del “Velodrome”.

