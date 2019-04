Tudor chiede umiltà ai suoi ragazzi

"Dobbiamo essere umili". E’ la ricetta di Igor Tudor per arrivare alla permanenza in serie A.

"La Roma ha un allenatore che ha fatto un'impresa storica nel mondo del calcio, è bravissimo, grande esperienza, è un signore. Ha dei grandi campioni, gioca in casa, lotta per la Champions. Non sarà facile, ma noi andiamo con i nostri mezzi a prepararla al meglio possibile" sottolinea il tecnico dell’Udinese.

"Quota salvezza? Non ho mai fatto calcoli, non mi piace" taglia infine corto il croato.

SPORTAL.IT | 12-04-2019 14:18