Tudor spavaldo: "Osimhen bravo ma lo sono anche i miei"

06-11-2021 15:10

Il tecnico del Verona Igor Tudor dopo la vittoria contro la Juve avverte il Napoli in vista della sfida al Maradona: “Sarà una partita difficile, cona una delle favorite per lo Scudetto, insieme al Milan ha dimostrato più di tutti. Ha giocatori forti, un allenatore che ha dimostrato di essere tra i più bravi. Per noi è una grande motivazione provare a far bene là: l’obiettivo è quello, imporsi come fatto finora, senza trascurare nulla”.

Osimhen recuperato: “Anche se si tratta di un giocatore forte, soprattutto nell’attacco agli spazi, penso che anche i nostri difensori siano bravi. Io sono fiducioso, come lo ero prima di tutte le partite che abbiamo fatto. Abbiamo affrontato anche squadre forti, e i miei difensori hanno retto facendo cose non scontate. Sono fiducioso che possano fare lo stesso domani”.

