Tudor vuole Sanchez a Marsiglia: l'ingaggio del cileno lo scoglio da superare

23-07-2022

Alexis Sanchez e l’Inter sono oramai separati in casa.

L’attaccante cileno non è stato convocato neppure per l’amichevole odierna contro il Lens, dopo che era già stato escluso sabato scorso nel friendly match di Ferrara contro il Monaco. Sanchez viene ormai ritenuto più un peso che una risorsa dall’Inter, che vuole liberarsi del suo ingaggio pesante. L’ex Udinese e Barcellona, tra le altre, starebbe dunque valutando le possibili destinazioni future.

C’è l’interesse concreto del Marsiglia, che disputerà la prossima Champions League. Igor Tudor, nuovo allenatore dell’OM, ha chiesto espressamente il cileno alla dirigenza francese. La trattativa – secondo il Corriere dello Sport, che ha riportato la notizia – non è comunque facile proprio per l’ingente ingaggio che da diversi anni Alexis Sanchez è abituato a percepire.

Con Lukaku e Lautaro Martinez titolari, più Edin Dzeko e Joaquin Correa come lussuose alternative, l’Inter non può assolutamente permettersi di mantenere Sanchez come quinto attaccante. Oltre al cileno, sulla lista dei partenti c’è da tempo anche Andrea Pinamonti.

