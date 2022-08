Tuffi, Europei 2022: bronzo per Jodoin Di Maria e Timbretti Gugiu nel sincro misto

16-08-2022 15:39

Due finali disputate dall’Italia e due medaglie conquistate. Oggi è la volta di un prezioso e meritato bronzo dalla piattaforma nel sincro misto.

Applausi alla Gran Bretagna che conquista l’oro con la coppia composta da Lois Toulson e Kyle Kothari, unici a superare la quota dei 300 punti (300.78). Una prestazione ai limiti della perfezione quella del duo britannico, balzato al comando proprio all’ultimo tuffo, il doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo carpiato, in cui hanno ottenuto 70.08 punti.

Medaglia d’argento invece per l’Ucraina che era la vera favorita per la vittoria finale. Non è bastato al duo Lyskun/Sereda uno strepitoso doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo carpiato da 78 punti; visto che poi gli ucraini hanno appena tenuto 62 punti sia con il triplo e mezzo avanti carpiato sia con il triplo e mezzo indietro raggruppato.

Infine ecco il bel bronzo ottenuto dalla coppia italiana: gara di sostanza quella portata a termine da Jodoin Di Maria e daTimbretti Gugiu, che sono rimasti sempre di poco sotto i 70 punti nei tre tuffi liberi, con i 69.12 come miglior risultato con il triplo e mezzoto raggruppato. Alla fine la coppia italiana ha chiuso con un punteggio totale di 290.82.

Chiudono la top five la Germania quarta (278,58) e la Spagna quinta (255,30). Sesto posto per la Francia (212,70).