Tuffi – In Coppa del Mondo Tocci/Marsaglia ai piedi del podio

Collezionano un altro quarto posto a Montreal gli atleti azzurri che mettono a referto una gara regolare sfiorando il muro dei 400 punti (399,99).

07-05-2023 11:50

Niente medaglia per la coppia azzurra dei tuffi Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che a Montreal restano giù dal podio.

Dopo una prova opaca a livello individuale, gli azzurri cercano riscatto nella gara a squadra e ci vanno vicinissimi seppur senza medaglia al collo.

L’exploit arriva con il conclusivo quadruplo e mezzo avanti dove volano anche degli 8.5 e dei 9, per un totale di 85.50, il rimpianto, invece, resta il triplo e mezzo ritornato raggruppato dove non si va oltre il 68.34.

A vincere la gara di Coppa del Mondo la coppia cinese Long Daoyo e Wang Zongyuan che piazzano un imponente 492.18.