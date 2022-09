11-09-2022 09:33

Francesco Totti dice tutta la verità, almeno la sua. L’ex capitano della Roma ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Il “Pupone” dice la sua verità sul caso più chiacchierato dell’estate. Dalla notizia della sua separazione con Ilary, i giornali di gossip (ma non solo) sono stati letteralmente invasi dalle notizie sull’ormai coppia “scoppiata”.

Totti: per me non si tratta di gossip

Nel corso degli ultimi mesi si è fatto un gran parlare dei motivi della separazione tra l’ex giocatore e la conduttrice televisiva. Fiumi di parole su tradimenti e sui motivi che hanno portato alla fine della storia, ma ora Totti vuole fare chiarezza su quanto è successo: “Per me non è gossip. E’ una storia di carne e sangue. C’è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli che voglio proteggere in ogni modo. E c’è un amore che è durato vent’anni. Tutto mi sarei aspettato tranne che finisse così”.

E nel fiume di parole mancava proprio la voce del diretto interessato: “Hanno parlato tutti tranne me. Non ho ancora detto una parola. Ma ho letto troppe sciocchezza, troppe bufale. Alcune hanno fatto soffrire i miei figli. Ora basta. Bufale? Una in particolare, quella che dice che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpo del mio tradimento”.

Totti non ci sta: Non sono stato io a tradire

Si è parlato molto di tradimenti nel corso di quest’estate con Totti spesso accusato di aver mancato al patto di fedeltà con Ilary. Una illazione che il capitano respinge con forza: “Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Ho spiato il telefono di mia moglie? Mai fatto in vent’anni e nemmeno lei con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da diverse persone, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare e ho visto che c’era una terza persona che face da tramite tra Ilary e un altro, era Alessia la sua parrucchiera. Dell’altro non voglio dire il nome. E’ una persona totalmente diversa da me, che appartiene a una mondo lontanissimo da me. E’ stato uno choc. Non solo che Ilary avesse u altro ma che potesse avere interesse per un uomo del genere”.

La fine della carriera e l’inizio della crisi

Se la storia è andata a rotoli negli ultimi mesi, Francesco Totti rivela che in realtà le cose hanno cominciato a prendere la direzione sbagliata già da diversi anni. “E’ iniziato tutto nel 2016, il mio penultimo ao da calciatore. Smettere on è facile. E’ un po’ come morire. E dopo lasciai anche Roma, dove avevo cominciato a lavorare come dirigente. La rottura con la vecchia proprietà fu traumatica. Ero fragile, mi mancavano i riferimenti e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore. Poi è arrivato il 12 ottobre 2020 quando mio padre è morto di Covid. Mia moglie quando avevo più bisogno di lei non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente”.

Totti-Blasi: pronta la battaglia legale

Ora a parlare saranno probabilmente gli avvocati perché stando a quanto dice Totti, la separazione potrebbe avvenire in maniera velenosa: “Cercavo un accordo. Non volevo finire in tribunale. Cos’ì ho proposto di pensare ai nostri figli e di lasciare la casa a loro. Oppure di divedere la casa che è grande. O di prenderne una tutta per lei. Niente da fare, vuole restare soltanto lei e basta. Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Ma mi rifiuto di pensare che sia una questione di soldi. Mi ha fatto seguire da un investigatore privato, mi hanno messo le cimici in macchina e il gps per sapere dove andavo. Cosa succede adesso? Non lo so, temo che finirà in tribunale ma spero ancora che si possa trovare un accordo e chiudere questa storia. Di sicuro adesso mi taccio, questo pomeriggio mi è costato sei mesi di vita”.