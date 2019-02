Tutti i record di Fortnite, Epic Games rilascia i dati ufficiali

Il grande successo di Fortnite è fuori discussione. Dopo quasi due anni dal rilascio ufficiale del titolo firmato Epic Games, il gioco ha conquistato milioni di utenti sia dentro sia fuori il mondo videoludico. Artisti, calciatori, vip: il fenomeno del Battle Royale non ha davvero risparmiato nessuno! Non sono leggende o miti, a parlare sono proprio i numeri.

Per dimostrarlo Epic Games ha deciso di condividere con la redazione di Variety alcuni dei successi che ha raggiunto con Fortnite. Il primo dato che colpisce è quello, appunto, del coinvolgimento dei player. Vi dice niente il concerto di Marshmello? Proprio qualche giorno fa ve ne abbiamo parlato: si è trattato di un evento musicale a tutti gli effetti, perché nonostante si sia svolto in un luogo virtuale ha coinvolto ben 10,7 milioni di utenti.

Non è l’unica cifra da capogiro in quanto ad “affluenza“. Lo scorso 16 febbraio, infatti, si sono collegati al gioco circa 7,6 milioni di giocatori attivi nello stesso momento. Epic Games ha dichiarato che è stato il miglior dato giornaliero che non fosse legato a un evento speciale in-game. Insomma, come abbiamo detto più volte, il Battle Royale non ha alcuna intenzione di fermare la sua corsa cavalcando alla grande l’onda del successo.

E forse la sua arma vincente è proprio questo continuo cambiamento che non lascia mai annoiare i suoi fan. Sempre in attesa di un nuovo aggiornamento, un nuovo outfit, una nuova sfida. E, a oggi, la Stagione 8.

HF4 | 25-02-2019 08:30