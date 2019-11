Tutti lo vogliono: Zlatan Ibrahimovic svela la sua scelta

A 38 anni è ancora uno che fa la differenza in campo. Dopo due stagioni in MLS, con la casacca dei LA Galaxy, Zlatan Ibrahimovic sarebbe pronto a tornare in Europa e, in particolare, nell’amata Serie A, campionato che conosce perfettamente, in virtù delle sue esperienze con Juventus, Inter e Milan. Manca dalla stagione 2011/12 (giocava con la casacca rossonera) e pare ormai convinto di tornare a calcare i campi italiani.

Ci sarebbe la fila per lui. Il Bologna pare in pole position. Il club felsineo starebbe impostando una trattativa importante per convincere lo svedese a mettersi a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Sul piatto ci sarebbe un contratto di sei mesi, a due milioni di euro (grazie anche all’aiuto di diversi sponsor). Una proposta interessante che potrebbe anche portare alla classica fumata bianca che manderebbe in paradiso i tifosi del Bologna.

Bologna ma non solo. Il Napoli, alle prese con una crisi importante, potrebbe decidere di cambiare qualcosa in attacco. A fronte di una cessione, attenzione al nome di Zlatan Ibrahimovic, da sempre in grande sintonia con Carlo Ancelotti.

Pure i tifosi del Milan ci sperano. La coppia Piatek-Leao continua a non convincere. Da qui la concreta possibilità che il Diavolo possa tentare di riportare Zlatan Ibrahimovic a Milano, sponda rossonera (anche in questo caso, cedendo un giocatore per finanziare l’operazione).

Sullo sfondo, occhio all’Inter. Antonio Conte ha chiesto rinforzi e Beppe Marotta ha confermato che il club proverà a sfruttare ogni opportunità che il mercato offrirà. Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere una grandissima opportunità.

Intanto, il diretto interessato, ha fatto sapere che, nel mese di dicembre, svelerà il suo futuro. Ancora qualche settimana e si saprà se lo svedese farà ritorno nel campionato che l’ha reso un fuoriclasse assoluto.

Tanti club italiani sognano ad occhi aperti. Nonostante i 38 anni, Zlatan Ibrahimovic resta, oltre ad un nome mediaticamente enorme, un giocatore che, in campo, sposta gli equilibri.

SPORTAL.IT | 04-11-2019 09:38