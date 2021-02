Tutti vogliono Eduardo Camavinga, l'agente: "Almeno 50 milioni"

Uno dei prospetti più interessanti del calcio francese si chiama Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 in forza al Rennes. Su di lui c’è già tantissimo interesse in tutta Europa, con alcuni club pronti a sferrare un attacco decisivo in estate. Tra questi club c’è anche la Juventus (oltre che il PSG), la quale necessita di rinforzare il proprio centrocampo, vero punto debole di questa stagione.

Tuttavia la squadra che sembra più vicina al giovane francese è il Real Madrid, con Zinedine Zidane che stravede per lui. Tuttavia, la precaria situazione di Zizou lascia aperto ogni scenario.

In ogni caso, l’agente di Camavinga è sicuro che il futuro del suo assistito sarà in un grandissimo club:

“Al momento, è un giocatore del Rennes- ammette ai microfoni di ‘Goal.com’ -. Sta bene in rossonero e non ci siamo davvero occupati di altri club. Vediamo cosa succederà dopo, ma a Rennes sta bene. Il suo futuro? Sarà il miglior centrocampista del mondo, è così che vedo il suo futuro, con molte medaglie e trofei”.

Interpellato sull’ ipotesi Real Madrid, Jonathan Barnett risponde così:

“Il Real è un grande club, un ottimo club per cui giocare. Se il Rennes decidesse di venderlo, Eduardo potrà scegliere tra molte squadra. Andrà in uno dei 4/5 club al mondo. A Eduardo piacerebbe giocare per un top club è il Real lo è certamente, così come il Barcellona. Per più di 50 milioni di euro? Penso di sì”.

OMNISPORT | 19-02-2021 17:03