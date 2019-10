Tv napoletana oscura nome Juventus, che gaffe

Quanto è amata la Juventus da 1 a 10 a Napoli? Risposta sbagliata, zero. Non è un mistero che nella città partenopea la Vecchia Signora sia detestata da sempre e che l’antipatia sia cresciuta a dismisura dopo i “tradimenti” di Higuain prima e Maurizio Sarri poi. Una rivalità che va al di là del calcio e dei risultati e che ha radici antiche.

LA RIVALITA’ – Che tra le due milanesi e la Juve ci sia stata sempre un’accesa competizione si capisce senza problemi: quante volte si sono contesi lo scudetto nella storia del campionato italiano, ma in realtà Napoli e Juve forse solo due volte (nel 1975 con Vinicio in panchina azzurra e core ‘ngrato Altafini dall’altra parte, e due anni fa con il celebre scudetto “perso a Firenze”) si sono veramente giocati lo scudetto in un testa a testa.

GLI SFOTTO’ – Eppure c’è un feeling inesistente tra le due tifoserie, come testimoniano sia le offese (a volte anche con discriminazioni terroriali) dei fan della Juve quando a Torino viene il Napoli sia quelle riservata dagli aficionados partenopei a tutto il mondo juventino.

LA DEFINIZIONE – Anche il giornalista-tifoso Carlo Alvino, per esprimere i suoi sentimenti nei confronti della Juve, parla sempre di “non-colorati” per indicare in senso dispregiativo i bianconeri ma quanto accaduto in una tv locale napoletana è inedito.

CANCELLATI – Durante il talk-show sportivo Forza Napoli on the Road, condotto da Ennio Fo – volto noto da decenni nel mondo delle tv private napoletane – e trasmesso da Supernova e dai canali di Julie Italia la Juventus non viene mai nominata.

CHI L’HA VISTA? – Nelle schermate che mostrano i prossimi turni di campionato e nella classifica di serie A la parola Juventus viene cancellata e sostituita da XXXXXX, come fosse un peccato anche solo scriverla o nominarla.

LA COSTANZA – Anche ieri, quando si è parlato della prossima giornata, con il big match con l’Inter ecco che appare sullo schermo una serie di X come se i nerazzurri giocassero contro l’Innominata. E non si tratta di un espediente usato solo una volta, in tutte le puntate del programma in questione la Juve viene puntalmente oscurata.

LE REAZIONI – Sul web circolano numerosi commenti severi. Tra qualche offesa, insulti e tweet poco gentili il più educato è questo: “La scaramanzia non ha limiti…”.

SPORTEVAI | 05-10-2019 12:15