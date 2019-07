Tweet dalla Spagna fa esplodere il popolo rossonero

In un momento di stallo del mercato, in attesa che finisca la Coppa d’Africa per ufficializzare Bennacer, i tifosi del Milan stanno vivendo un enorme sussulto grazie ad una notizia che arriva dalla Spagna. In terra iberica continuano a rilanciare la possibilità di un forte interessamento dei rossoneri per il Pallone d’Oro Luka Modric. Il giocatore croato ha da sempre come suo idolo Zvonimir Boban, da poco tornato in rossonero con un ruolo dirigenziale, quindi i presupposti perlomeno ci sono.

Il tweet che infiamma – Tutto nasce dal cinguettio del giornalista Vicente Azpitarte, che Modric lo conosce benissimo avendo anche scritto la sua biografia. Sul suo profilo ufficiale infatti ha scritto prima “Sarà un’estate interessante” con una foto del fuoriclasse croato, poi incalzato dagli internauti è stato più preciso scrivendo (in spagnolo) “Non è un’operazione facile, però dopo la partenza di Ceballos al Real Madrid potrebbero mancare due acquisti a centrocampo: Pogba, Eriksen o Van der Beek. Il Milan non attraversa il miglior momento economico però una cessione con opzione d’acquisto per il prossimo anno appare fattibile”.

Tifosi in visibilio – Dopo che il Milan ha avuto un’altra beffa con Veretout i milanisti sembrano essere tornati a sognare. Anche perché l’eventuale arrivo di Modric significherebbe che alle spalle c’è un progetto molto ambizioso da parte della società. Inoltre non dispiacerebbe fare uno sgarbo all’Inter, che la scorsa estate cercò con insistenza il calciatore balcanico.

SPORTEVAI | 17-07-2019 12:22