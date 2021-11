Twitter è Fan Engagement Partner del Social Football Summit 2021

13-11-2021 01:23

La quarta edizione di #SFS21 sarà la più social di sempre anche grazie alla collaborazione con Twitter

Social Football Summit è l’evento internazionale dedicato all’industria, all’innovazione ed alla digital transformation nella Football Industry e si terrà allo Stadio Olimpico di Roma il 15 e 16 novembre 2021.

Durante la due giorni, oltre alle diverse attività previste, sarà predisposto un corner di Twitter in cui verranno realizzate interviste e contenuti con gli speaker e i partecipanti a #SFS21. La collaborazione tra Social Football Summit mette a disposizione dei milioni di utenti del social anche una serie di panel come: The voice of hope, the voice of power: Khalida Popal, The OTT revolution – powered by OneFootball, Media House e tecnologia: il futuro della produzione dei contenuti e Football monetization ecosystem – powered by GSI, che saranno mandati in streaming sul canale “Twitter Live”.

Il corner di Twitter sarà l’occasione per realizzare diversi contenuti accompagnati dall’hashtag ufficiale #SFS21 che per l’occasione sarà riconoscibile dall’emoji personalizzato messo a disposizione da Twitter.

Tweet, live streaming, foto caratterizzeranno la comunicazione del canale di Social Football Summit nei giorni dell’evento.

“Un evento che nasce con la denominazione social, non può che non avere una partnership strategica con Twitter che fin dalla prima edizione del 2018 partecipa con importanti e fondamentali contributi”. Prosegue Gianfilippo Valentini, founder di Social Media Soccer. “Avere Twitter come partner conferma l’importanza e la rilevanza a livello italiano, europeo ed internazionale del Social Football Summit”.

L’esperienza di Twitter sarà messa a disposizione anche agli addetti ai lavori e i team comunicazione e marketing dei club di Serie B presenti al Communication Day di Lega B, ospitato per l’occasione proprio nella cornice di #SFS21 il 15 novembre. L’esperienza di Twitter sarà raccontata da Simone Tomassetti Head of Strategic Partnerships di Twitter per il Sud Europa, Benelux e Scandinavia.

SOCIAL FOOTBALL SUMMIT

Nato nel 2018, in pochi anni è diventato un punto di riferimento professionale del settore calcio. Attraverso i contributi e la partecipazione di Istituzioni, Federazioni, Leghe, Club, Media e Top Brand, SFS continua a rappresentare le tendenze e le innovazioni del mercato. Un’occasione importante per i professionisti di creare network e generare nuove opportunità, all’interno di un settore duramente colpito dalla pandemia. Nella suggestiva cornice dello Stadio Olimpico saranno presenti oltre 40 panel e + 100 top speaker organizzati su due stage. Per iscriversi all’evento è possibile richiedere il pass sul sito ufficiale www.socialfootballsummit.com

SOCIAL MEDIA SOCCER