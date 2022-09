Tyson Fury, svelati i dettagli dell'offerta a Joshua

06-09-2022 20:28

Ad Anthony Joshua è stato offerto il 40% dell’incasso dell’incontro per affrontare Tyson Fury, che ha dichiarato che la palla è ora nel campo del suo avversario. Da tempo infatti si parla di un incontro tra i pesi massimi Fury e Joshua.

Joshua ha perso contro Oleksandr Usyk in una rivincita il mese scorso, non riuscendo a riconquistare i titoli WBA, WBO, IBF e IBO dall’ucraino. Usyk sembrava destinato ad affrontare Fury per la cintura WBC, ma sembra più probabile uno scontro tra i due britannici.

Fury vuole battersi con Joshua prima della fine del 2022 e lunedì ha twittato che sarebbe “pronto a dicembre”. Martedì Fury ha rivelato i dettagli dell’offerta fatta a Joshua.

“Mi stanno bombardando di messaggi su “Quanto pagherò AJ?””, ha detto Fury in un video condiviso sui social media. “Tutti dicono 80-20, 70-30, 75-25. La risposta vera è: gli ho offerto il 60-40; il 40% di questo incredibile incontro, perché voglio che questo incontro si svolga. Non ha più scuse per non accettare. Non può dire che gli ho offerto il 20 o il 30 per cento. Ho offerto alla gente il 40%, prendere o lasciare. Fateci sapere. Boom”.

Fury ha poi twittato: “Non riceverà mai un’offerta migliore. Colpo diretto WBC Boxing, la palla è nel tuo campo @anthonyjoshua”.