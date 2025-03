U19 Francia-Italia 0-2, sospesa per nebbia e poi ripresa: Camarda ed Ekhator in gol, Spagna qualificata

Gli Azzurrini vincono grazie al gol dell'attaccante del Milan e al raddoppio siglato dal centravanti del Genoa, ma non basta: il ko della Lettonia condanna Bollini

Nella terza giornata della fase a gironi dell’Elite Round di qualificazione al prossimo Europeo di categoria, l’Italia U19 di Alberto Bollini tiene testa ai pari età della Francia, sbloccando il risultato con Francesco Camarda nel primo tempo e raddoppiando nella ripresa con il solito Ekhator, grande protagonista di questo international break. A centrare la qualificazione per l’Europeo in programma in Romania, però, è la Spagna, grazie al largo successo contro la Lettonia. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match andato in scena oggi pomeriggio al “Ceravolo” di Catanzaro, poi sospesa per nebbia per oltre un’ora. Una volta ripresa, la partita non ha più regalato grandi emozioni.

U19, Francia-Italia 0-2: Camarda ed Ekhator premiano Bollini, ma non basta

Primo tempo di spessore dell’Italia di Alberto Bollini, che approccia con grande personalità dopo i beffardi pareggi messi a referto contro Lettonia (1-1) e Spagna (2-2). Al 24′, è Francesco Camarda a stappare il match, finalizzando al meglio l’assist di Venturino, autentica sorpresa di questo mini-torneo. L’attaccante cresciuto nel settore giovanile del Milan non sbaglia e fa esplodere i tifosi presenti sugli spalti del “Ceravolo”.

Una concreta reazione della Francia arriva in avvio di ripresa, con un paio di occasioni create sempre sull’out di destra dalla selezione transalpina, che mette in difficoltà Magni ma non trovare impreparato Martinelli. Gli azzurrini tengono botta e al 50′ centrano ancora il bersaglio grosso, con Ekhator che ribadisce in rete la corta respinta di Niflore, impegnato seriamente dal destro dal limite di Venturino. Per il giocatore del Genoa, secondo sigillo in questa competizione. Poi, la sospensione per nebbia e gli ultimi minuti di gioco recuperati dalle 18 in avanti, senza particolari sussulti. Finisce 2-0 per l’Italia, che si può godere solo il prestigio della vittoria odierna.

Sull’altro campo, a Cosenza, la Spagna batte la Lettonia con il punteggio di 4-1 e stacca il pass per la fase finale dell’Europeo, alla quale si qualificavano soltanto le prime di ogni raggruppamento. Nulla da fare per Italia e Francia, con gli azzurrini che pagano a caro prezzo, soprattutto, il pari incassato nel finale contro la selezione lettone allo “Scida” di Crotone.

Partita sospesa per nebbia per oltre un’ora

Al minuto 69, il direttore di gara ha deciso di sospendere la partita per un fitto banco di nebbia che ha investito lo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro, sin da inizio ripresa. Maltempo che sta condizionando gli appuntamenti delle nazionali minori degli azzurri, come testimonia anche il rinvio della gara dell’Italia U17 in Croazia, per avverse condizioni meteo.

L’arbitro di Francia-Italia U19 ha disposto prima 5 minuti di sospensione, per comprendere la possibilità di proseguire il confronto in tempi brevi, per poi spedire le due nazionali negli spogliatoi, in attesa di ulteriori sviluppi.

Dopo oltre un’ora di sospensione, il bosniaco Bandic ha richiamato le squadre in campo e ha scelto di riprendere a giocare, per completare gli ultimi 21 minuti più recupero. La partita è stata così portata a termine.

Top e Flop dell’Italia

TOP

Camarda voto 7: Prestazione da leader vero del 9 della Nazionale italiana U19, che dimentica la prova di una settimana fa con la Lettonia e conferma i passi avanti fatti registrare contro la Spagna.

voto 7: Prestazione da leader vero del 9 della Nazionale italiana U19, che dimentica la prova di una settimana fa con la Lettonia e conferma i passi avanti fatti registrare contro la Spagna. Ekhator voto 7: C’è la sua firma anche su Francia-Italia e sul raddoppio degli azzurrini. Da rapinatore d’area di rigore, l’attaccante del Genoa segue gli sviluppi dell’azione, raccoglie la respinta di Niflore e punisce ancora i diretti avversari. Secondo gol per lui in questo mini-torneo.

voto 7: C’è la sua firma anche su Francia-Italia e sul raddoppio degli azzurrini. Da rapinatore d’area di rigore, l’attaccante del Genoa segue gli sviluppi dell’azione, raccoglie la respinta di Niflore e punisce ancora i diretti avversari. Secondo gol per lui in questo mini-torneo. Venturino voto 6,5: Mette lo zampino in ambo i gol dell’Italia U19, fornendo l’assist per Camarda nel primo tempo e calciando fortissimo in occasione dell’azione che porta alla seconda rete di Ekhator, bravo ad approfittarne. Gamba, visione e qualità a disposizione dei suoi.

FLOP

Magni voto 5,5: Tende a soffrire la fisicità e l’atletismo di Gomis, complice un raddoppio di marcatura che tarda ad arrivare in talune circostanze. Contiene l’esterno offensivo francese come può.

voto 5,5: Tende a soffrire la fisicità e l’atletismo di Gomis, complice un raddoppio di marcatura che tarda ad arrivare in talune circostanze. Contiene l’esterno offensivo francese come può. Fortini voto 5,5: Non si discute l’applicazione del centrocampista della Juve Stabia, schierato nel ruolo di esterno offensivo nel tridente di Bollini, ma non riesce a duettare con continuità con i compagni di reparto. Duro il duello con Zague, terzino destro della Francia.

voto 5,5: Non si discute l’applicazione del centrocampista della Juve Stabia, schierato nel ruolo di esterno offensivo nel tridente di Bollini, ma non riesce a duettare con continuità con i compagni di reparto. Duro il duello con Zague, terzino destro della Francia. Pagnucco voto 5,5: Prova piuttosto anonima del ragazzo che milita nelle giovanili della Juve, sempre molto diligente in fase difensiva, senza strafare.