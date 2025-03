U19 Italia-Lettonia 1-1, top e flop: Ekhator la sblocca, male Camarda. Azzurri beffati nel finale

Gli azzurrini perdono una grande occasione nella prima tappa dell'Elite Round di qualificazione all'Europeo: emergono i talenti del Genoa, mentre delude il classe 2008 del Milan

Fallisce la missione l’Italia U19 di Alberto Bollini, che non supera i pari età della Lettonia allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, teatro della prima tappa azzurra nell’Elite Round di qualificazione all’Europeo. La sblocca la rete di Ekhator al 28′, con gli azzurrini che provano in più occasioni a centrare il raddoppio, non riuscendo ad abbattere nuovamente il muro eretto dalla formazione lettone, protagonista nel finale con il colpo di testa vincente di Joksts. Non al top Francesco Camarda, talento del Milan su cui ci sono sempre grandi aspettative. 1-1 il risultato finale.

U19, Italia-Lettonia 1-1: Joksts risponde ad Ekhator, Camarda flop

Partita a senso unico allo “Scida” di Crotone, con l’Italia U19 che tiene il pallino del gioco per tutti i 90 minuti, mettendo in vetrina un’evidente superiorità tecnica. Buono l’approccio dei ragazzi di Bollini, che al 28′ vanno a segno con il genoano Ekhator, bravo a punire Bite e a regalare il vantaggio agli azzurrini. Camarda tenta di creare problemi alla difesa avversaria, ma viene costantemente tallonato dai centrali ospiti.

Nella ripresa, l’Italia prova a gestire l’1-0, ma rallenta eccessivamente i ritmi e tiene aperta la contesa, scherzando con il fuoco. La Lettonia tiene botta e non molla. Ripartenze poco pericolose e allora i lettoni si affidano alle palle inattive, da cui viene fuori il beffardo gol dell’1-1, con il neo entrato Joksts che stacca in terzo tempo più in alto di tutti e trafigge l’incolpevole Martinelli.

Non basta un finale thriller, con l’Italia che prima colpisce un palo con Fortini e poi viene fermato da un superlativo Bite, che toglie il pallone dalla porta sugli sviluppi di un corner battuto dal milanista Liberali. Finisce in parità in terra pitagorica, con l’Italia che ora dovrà avvicinarsi con tutt’altro spirito al prossimo confronto con la Spagna, uscita vittoriosa dalla sfida con la Francia.

Top e Flop dell’Italia U19

TOP

Ekhator voto 7: Tra i più pericolosi della Nazionale di Alberto Bollini, al 28′ trova il gol che sblocca la sfida di Crotone, confermando quanto fatto con la maglia del Genoa alla corte di Patrick Vieira. Il classe 2006 svaria su tutto il fronte offensivo, dando sempre la sensazione di poter creare un pericolo dalle parti della difesa lettone.

voto 6,5: Ottimo esordio con la formazione U19 per il centrocampista del settore giovanile del Grifone, che si inserisce sempre con buon piglio e crea superiorità numerica negli ultimi 20 metri della Lettonia.

voto 6,5: Ottimo esordio con la formazione U19 per il centrocampista del settore giovanile del Grifone, che si inserisce sempre con buon piglio e crea superiorità numerica negli ultimi 20 metri della Lettonia. Fini voto 6,5: Motore dell’Italia U19, per gamba e abnegazione. Fa il solco sulla sua corsia di competenza, conferendo equilibrio all’undici di Bollini e consentendo a Camarda ed Ekhator di essere dispensati da compiti difensivi. Talento cresciuto nel Genoa, ma ora “emigrato” in Serie B olandese.

FLOP

Camarda voto 5: Tende a defilarsi sull’out mancino per provare a trovare palloni giocabili nel primo tempo, senza particolare fortuna. Impreciso per larghi tratti del match ed eccessivamente falloso. Rischia persino il doppio giallo in avvio di ripresa, ma era diffidato e salterà ugualmente la partita con la Spagna. Non sfrutta un paio di occasioni a sua disposizione. Non molla nel finale.

voto 5,5: Gara tutto sommato tranquilla per la retroguardia azzurra, che rischia tantissimo in una sola circostanza nei secondi 45 minuti. Ivulans salta secco proprio Plaia, che non fa una bellissima figura. Un errore di lettura e di postura che poteva costar caro agli azzurrini.

voto 5,5: Gara tutto sommato tranquilla per la retroguardia azzurra, che rischia tantissimo in una sola circostanza nei secondi 45 minuti. Ivulans salta secco proprio Plaia, che non fa una bellissima figura. Un errore di lettura e di postura che poteva costar caro agli azzurrini. Mendicino voto 5: Schierato da interno, per favorire Rispoli in cabina di regia, fatica ad interpretare il ruolo di doppio play, avendo caratteristiche da palleggiatore più che da incursore. Non la sua giornata, come testimonia il palo colpito nella prima frazione.

U19, le scelte di Bollini contro la Lettonia

Questi gli uomini schierati dal ct Bollini in occasione della sfida odierna con la Lettonia:

ITALIA (4-3-3): Martinelli; Magni, Plaia, Natali, Pagnucco (dall’89’ Liberali); Venturino (dal 74′ Coletta), Rispoli, Mendicino (dal 74′ Fortini); Ekhator, Camarda, Fini (dall’82’ De Pieri). CT: Bollini.

A disposizione: Nunziante, Pacheco, Leoni, Agbonifo.