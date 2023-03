U21, le richieste di Nicolato agli Azzurrini

Per il Ct sarà importante essere pronti all'Europeo: "Contro Ucraina e Serbia tante assenze, dovremo fare bene all'ultimo minuto come al Mondiale".

20-03-2023 16:39

Non ci sarà modo contro Serbia (venerdì) e Ucraina (lunedì) di crescere in maniera graduale, sviluppando il percorso che l’U21 ha tracciato con un ottimo girone di qualificazione, ammette Paolo Nicolato: “Sono due partite che avrebbero dovuto fare parte di un ciclo di preparazione” spiega il CT in conferenza stampa, come riporta l’ANSA “Avremmo voluto arrivare all’Europeo più preparati, ma sono subentrati gli infortuni. Faremo di necessità virtù, restiamo sereni: Faremo la squadra all’ultimo minuto come capitò al Mondiale U20, arrivammo in semifinale: chissà che dall’emergenza nasca una opportunità”.

Gli Azzurrini si sono ben comportati nel girone di qualificazione (7 vittorie e 3 pari) e sono stati inseriti nel Girone degli Europei assieme a Francia, Svizzera e Norvegia: “Sono state buone qualificazioni, abbiamo lavorato su un gruppo costante; nel secondo anno la situazione è stata però più fluida”.