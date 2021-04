UAE Emirates: Pogacar pronto per la sfida delle Ardenne

La formazione della UAE Team Emirates ha scelto i corridori che prenderanno il via delle prossime due importanti Classiche, ovvero la Freccia Vallone (21 aprile) e la Liegi-Bastogne-Liegi (25 aprile). Ci sarà naturalmente Tadej Pogačar che torna in sella dopo il terzo posto ottenuto a inizio del mese nell’Itzulia Basque Country.

Lo svizzero Hirschi sarà al via della Freccia Vallone come vincitore dell’ultima edizione, risultato che spera di replicare mercoledì, pedalando al fianco di corridori dall’ottimo potenziale quali Diego Ulissi e Rui Costa, spesso protagonisti nelle Ardenne. Per quanto invece riguarda la Liegi-Baston-Liegi, la squadra avrà un ulteriore innesto di qualità nella persona di Davide Formolo: il corridore italiano fu 2° nel 2019, mentre nel 2020 è toccato a Pogačar e a Hirschi il privilegio di salire sul podio.

Il 22enne sloveno Tadej Pogačar ha rilasciato una breve intervista al suo arrivo in Belgio in vista delle due prestigiose gare: “Arrivo nelle Ardenne con buone sensazioni. Dopo i Paesi Baschi mi sono allenato bene e questo mi rende soddisfatto circa la mia condizione di forma. Quest’anno potremo contare su un’opzione importante rappresentata da Marc Hirschi: sappiamo bene come sia molto utile in queste corse avere più carte da giocare, è un vantaggio poter correre insieme. Inoltre, anche il resto della squadra è di altissimo livello, con ciclisti esperti e forti, quindi potremo tutti avere buone opportunità“.

