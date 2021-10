UAE Team Emirates: Joao Almeida mette Giro d’Italia e Vuelta nel mirino

27-10-2021 15:51

Joao Almeida ha appena firmato un contratto fino al 2026 con la formazione della UAE Team Emirates e in questo momento di relativa vacanza, sta già pensando alla sua agenda agonistica per il prossimo anno.

Il primo obiettivo della squadra è naturalmente il Tour de France 2022 e, per l’occasione, i fari non potranno che essere puntati esclusivamente sul campione in carica Tadej Pogacar. La strategia del team emiratino prevede che il campione sloveno sia l’unica punta della squadra.

In questo modo il portoghese sarà libero di puntare a un risultato di prestigio negli altri due grandi giri, ovvero il Giro d’Italia, in cui è già stato grande protagonista nelle ultime due edizioni, e la Vuelta a España, nella quale potrà fare il proprio esordio.

