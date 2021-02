UAE Tour, Nibali è soddisfatto: "Primo test stagionale superato"

Dopo la vittoria di Filippo Ganna nella seconda tappa, a cronometro, la terza frazione dell’UAE Tour non ha sorriso ai colori italiani.

Tadej Pogacar ha infatti vinto la tappa con arrivo in salita sullo Jabel Hafeet, rafforzando la leadership in classifica generale.

Solo tredicesimo Vincenzo Nibali, a quasi un minuto e mezzo dallo sloveno vincitore del Tour 2020.

Questo il commento del messinese a fine tappa: “Jebel Hafeet è una salita dura che, in passato, per le sue caratteristiche, non sempre ho digerito bene. Per essere il primo test con un arrivo in salita è andata bene. Ora mi concentrerò sulle prossime tappe per far crescere ulteriormente la condizione”.

OMNISPORT | 23-02-2021 20:23