UAE Tour, Pogacar entusiasta per il successo finale

26-02-2022 15:47

Non poteva iniziare in modo migliore la stagione di Tadej Pogacar, vincitore a Jebel Hafeet della tappa conclusiva e della classifica generale dell’UAE Tour, sua prima corsa in questo 2022.

“Sono felicissimo di questa terza vittoria qui. Questa è una salita molto adatta a me, molto dura, ma che si decide anche tatticamente, con quel finale. Con Almeida abbiamo provato a giocarci la vittoria di tappa” ha spiegato nel dopo-tappa lo sloveno.

“Ha provato ad attaccare per vincere la tappa, ma Yates è stato fortissimo e ha chiuso sulla sua azione e poi abbiamo capito dovevamo concentrarci sullo sprint. Essendo leader davanti a lui sapevo che non dovevo essere io ad attaccare. Ho cercato di seguirlo. Sappiamo tutti che quando parte è uno dei più forti e stavo soffrendo molto, ma fortunatamente in quel momento anche lui ha dovuto rallentare un po’ e sono riuscito a restare con lui ed è andato tutto bene” ha proseguito Pogacar prima di tirare la somma sugli ultimi giorni di gara.

“Per me è una vittoria molto importante, per noi come squadra è un grande obiettivo. È la prima corsa dell’anno, ma è una delle più importanti per noi, quindi sono orgoglioso e felice. Ringrazio molto la squadra per il grandissimo lavoro fatto per tutta la settimana” ha chiosato il nativo di Komenda.

OMNISPORT