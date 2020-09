Ucciso con la compagna a coltellate l'arbitro Daniele De Santis

Sono le 21 circa, quando delle urla si avvertono in un condominio poco distante dalla stazione di Lecce. C’è chi riferisce di un uomo che si sarebbe allontanato, in fuga con un coltello, poco dopo queste strazianti richieste di aiuto sentite dai vicini, poi intervenuti in soccorso delle vittime. Ma ciò si apprenderà più tardi, nel corso delle ore successive.

Secondo la ricostruzione effettuata dall’agenzia ANSA, infatti, Daniele De Santis e la sua compagna sono stati rinvenuti sulle scale, in un palazzo che dovrebbe essere quello in cui risiedeva l’uomo, un ragazzo di 33 anni assai noto nell’ambiente calcistico e a Lecce. De Santis è spirato lì, sulle scale del suo stabile, insieme alla sua fidanzata, Eleonora Manta, 30 anni, vittima di un’aggressione che non ha lasciato scampo ad entrambi.

Sul posto si è recato il procuratore capo Leonardo Leone De Castris per gli accertamenti inevitabili, dopo il duplice delitto. Dalle prime, esigue informazioni ribattute dall’ANSA, le due vittime sono state raggiunte da numerose coltellate.

Chi era Daniele De Santis

Molto conosciuto nella zona, aveva all’attivo più di 130 partite arbitrate, tra cui un Pisa-Benevento nella veste di quarto uomo nel 2017, in Serie B. Nella stagione appena trascorsa De Santis ha arbitrato ben 18 partite di Serie C. Ieri, invece, il tragico e misterioso assassinio.

