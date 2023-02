Ucraina, Shevchenko: "Ringrazio l'Italia per il supporto"

L'ex calciatore di Milan e Chelsea, Pallone d'Oro 2004, ha ricevuto a Firenze il premio 'La Chiave d'Europa'.

Nel giorno del primo anniversario dall’inizio della Guerra in Ucraina, Andriy Shevchenko ha ricevuto a Firenze il premio ‘La Chiave d’Europa‘, in virtù del suo impegno a favore della pace. L’ex calciatore di Milan e Chelsea, Pallone d’Oro 2004, ha parlato così del paese dove ha giocato per tanti anni: “Vorrei ringraziare l’Italia per il supporto importante del mio paese: grazie a voi tutti, lo sappiamo che siete vicino a noi”.

Shevchenko ha quindi aggiunto a riguardo: “Io mi concentro su diversi progetti, di sport e umanitari. Questa è la mia linea e in questa cosa penso di essere più utile per il mio paese. Sono qui per parlare di questi progetti e dare un altro messaggio a tutto il mondo di sostenere il mio paese“.