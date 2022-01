Udinese, Benkovic e Marì si presentano

20-01-2022 19:47

In casa Udinese sono stati presentati gli acquisti Benkovic e Marì. Queste le parole dei due giocatori riportate da Udineseblog.it.

Benkovic: “Sono molto felice e grato di questa opportunità. Quando è arrivata la possibilità di questo trasferimento, l’ho voluta cogliere subito. Venivo da un anno duro, in cui avevo bisogno di fiducia e l’Udinese me l’ha subito data. Farò del mio meglio, lavorerò al massimo ogni giorno per dare più del 100%. La Nazionale? Penso a dare tutto in campo qui, poi è ovvio che il mio obiettivo sia tornare in Nazionale. Ma prima viene l’Udinese, un grande club in cui potersi esprimere. Sono molto felice di farne parte”.

Marì: “Voglio ringraziare Gino, Franco e l’allenatore che mi hanno permesso di essere qui. Ho giocato in grandi campionato, quello italiano secondo me è uno dei migliori. E’ un piacere giocare all’Udinese, darò tutto in campo. Per me è un ottimo momento e ringrazio per questa opportunità, che non ho avuto dubbi a cogliere. Quando ho giocato nel Flamengo tutti mi dicevano di non farlo, ma ho voluto affrontare questa sfida, ho dato tutto in sei mesi e farò lo stesso qui. In questa squadra posso portare esperienza di spogliatoio e campo, ma la cosa più importante nello spogliatoio è parlarsi ed essere organizzati”.

