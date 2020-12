Udinese, De Paul incedibile a gennaio

Il direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino in un’intervista a Tuttosport ha chiuso alla partenza di Rodrigo De Paul a gennaio: “A gennaio non va da nessuna parte. Resta senza dubbio con noi. Poi quest’estate vedremo, ci sarà la Coppa America, poi se ne discuterà. Di sicuro c’è un feeling perfetto con la società. Il ragazzo ha trovato una maturità di pensiero e un equilibrio tecnico ottimale, è diventato un leader e qui si trova benissimo. Ti dico la verità: richieste vere, intendo dire circostanziate, non ne abbiamo ricevute”.

L’Udinese in ogni caso non farà sconti: “Non voglio dire una cifra, perché non sarebbe affatto logico visto che De Paul non è in vendita. Finora quelli interessati non si sono neanche avvicinati alla quotazione”.

