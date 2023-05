Udinese-Lazio, moviola. Focus sul rigore che ha scatenato il finimondo

La prova dell'arbitro Pairetto analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli

22-05-2023 09:05

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Possibile trovare qualcuno che sappia lamentarsi degli arbitri più di quanto non facciano abitualmente Sarri e Mourinho? E’ raro, ma può capitare e capita spesso all’Udinese dove il dg Marino più di una volta sbotta platealmente dopo le partite davanti alle telecamere. Era capitato già in passato ed è successo di nuovo ieri dopo il ko dei friulani con la Lazio per un rigore dubbio concesso dall’arbitro Pairetto. Ma come se l’è cavata il fischietto di Nichelino nel match vinto di misura dai biancocelesti?

Rivedi qui il rigore dubbio e gli highlights di Lazio-Udinese

Udinese-Lazio, i precedenti di Pairetto con le due squadre

Pairetto aveva già arbitrato la Lazio 14 volte con uno score di 10 vittorie biancocelesti, un pareggio e 3 sconfitte. In questa stagione, Pairetto aveva arbitrato la squadra di Sarri nelle vittorie esterne contro Sassuolo e Napoli, entrambe nel 2023. Erano invece11 gli incroci con l’Udinese: 3 vittorie, 2 pari e 6 sconfitte il bilancio.

Udinese-Lazio, Pairetto ha ammonito quattro giocatori

Assistito da Lombardo e Pagliardini con Baroni IV uomo, Guida al Var e Giuia all’Avar, l’arbitro Pairetto ha ammonito cinque giocatori: 21` Felipe Anderson (L), 39` Udogie (U), 72` Pereyra (U), 90`+1` Bijol (U).

Udinese-Lazio, lo sfogo del dg Marino

Violento lo sfogo del dg friulano Marino: “Siamo inferociti perché una partita in bilico è stata risolta da un calcio di rigore; siamo al tempo in cui tra arbitro e VAR non si vede una simulazione chiara di Immobile che si butta. Questo rigore non esiste nei canoni e nei regolamenti. Tra arbitro e VAR non si è corretto un errore clamoroso, inoltre il comportamento dei giocatori della Lazio ha condizionato l’arbitro”.

Udinese-Lazio, la replica di Sarri e il comunicato del club

Dall’altra parte non solo Sarri ha controbattuto che c’era anche l’espulsione per il giocatore dell’Udinese ma la società a freddo ha diramato un comunicato: “Le dichiarazioni del direttore Marino sulla simulazione di Immobile nell’episodio del rigore sono inappropriate, quelle sul presunto condizionamento dell’arbitro sono invece da ritenersi inaccettabili da parte della S.S. Lazio”.

Udinese-Lazio, i casi da moviola

Questi i principali casi dubbi. Al 60′ lieve contatto in area tra Masina e Immobile. Il capitano biancoceleste, toccato dal difensore sul piede, cadendo a terra. Pairetto assegna un penalty abbastanza generoso. All’85’ colpo di testa di Nestorovski che insacca in rete, ma viene tutto annullato per il fuorigioco dell’attaccante macedone al momento del gol.

Udinese-Lazio, per Marelli è un rigore generoso

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn dà ragione a Marino: “Un rigore che mi lascia molto perplesso, un contatto leggerissimo molto accentuato da Immobile. Si tratta di un rigore molto generoso”.