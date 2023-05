Serie A, la Lazio batte di misura l'Udinese e sorpassa l'Inter

I biancocelesti si impongono alla Dacia Arena grazie a Immobile e tornano terzi a +2 sui nerazzurri e +4 sul Milan.

21-05-2023 22:48

La domenica del 36° turno di Serie A si è chiusa con un movimento importante nelle posizioni di testa della classifica. La Lazio ha infatti vinto 1-0 alla Dacia Arena contro l’Udinese ed è tornata così al terzo posto davanti all’Inter, battuto al Maradona dal Napoli campione d’Italia. Successo che riporta i biancocelesti di Maurizio Sarri in un’ottima posizione per qualificarsi alla prossima Champions League.

La partita fra le due squadre è stata molto equilibrata già nel primo tempo, con l’Udinese di Andrea Sottil che ha provato senza paura ad affrontare la Lazio e ha avuto anche qualche chance con Lovric e Beto. Per i biancocelesti le occasioni migliori della prima frazione sono state di Zaccagni, Luis Alberto e Immobile.

Nel secondo tempo gli ospiti hanno attaccato con molta più convinzione, con una chance anche per Vecino, e proprio Immobile ha portato in vantaggio la sua squadra. Si è prima guadagnato un calcio di rigore per fallo di Masina e poi al 61′ ha trasformato dal dischetto, spiazzando Silvestri. Qualche altra azione, come la rete del pari annullata all’Udinese all’85’ per fuorigioco di Nestorovski.

Alla fine, è 1-0 per la Lazio che ritorna così al terzo posto in classifica a quota 68, a -1 dalla Juventus che deve giocare a Empoli ma che dovrebbe anche subire una nuova penalizzazione. Biancocelesti vicini alla prossima Champions League ora che sono a +2 sull’Inter e a +4 sul Milan. L’Udinese resta invece con 46 punti al dodicesimo posto.