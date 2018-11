Udinese: Nicola pronto all'esordio

Il tecnico dell'Udinese Davide Nicola è pronto a esordire contro la Roma: "Per me è fondamentale che i ragazzi dimostrino di essere una squadra. Chiedo una grande applicazione e consapevolezza di ciò che gli è stato spiegato in questi giorni. Se c’è la volontà e la passione di andare oltre ogni limite personale allora potremo fare bene. A me interessa andare oltre le difficoltà e lottare sui pregi".

Lasagna in Nazionale ma poco lucido in bianconero: "hi fa il nostro lavoro sa che può andare incontro alle critiche, l’importante è che queste siano costruttive. Lasagna è un ragazzo eccezionale che è arrivato fino alla Nazionale, quindi a un livello top, ciò che importa è che abbia un ambiente che lo stimoli e che stia sereno e tranquillo. Detto ciò a me non interessa molto il singolo giocatore ma il collettivo. Seguendo questa teoria potremo arrivare ad essere una squadra in tutti i sensi".

SPORTAL.IT | 23-11-2018 17:40