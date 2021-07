Udinese, Pozzo: "Manca ancora qualcosa dal mercato"

Il patron dell’Udinese Gianpaolo Pozzo ha parlato dal ritiro di Sankt Veit: “Sono rimasto molto soddisfatto di aver trovato un gruppo molto compatto, molto affiatato e sono contento della squadra che abbiamo, dell’ambiente, del clima in cui lavoriamo. È tutto positivo”.

“Che Udinese vedo nascere? Stiamo lavorando, manca ancora qualcosa perché non vogliamo sbagliare nulla. Vogliamo prendere giocatori capaci, con delle potenzialità importanti per affrontare bene il campionato. Manca ancora qualcosa, lavoriamo per questo. Finora quanto fatto, è stato fatto bene, siamo soddisfatti. I tifosi possono stare tranquilli”.

L’appello per lo stadio pieno: “È stato opportuno avere tutta la prudenza che è stata adoperata finora. E’ stata una pandemia terribile, non va mai sottovalutata. Faremo di tutto per far entrare i nostri tifosi in sicurezza. E’ chiaro che i tifosi ci sono mancati, si è visto che il calcio senza tifosi non esiste”.

OMNISPORT | 24-07-2021 23:24