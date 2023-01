Udinese, solo un punto: con l’Empoli finisce 1-1

04-01-2023 23:15

La sfida tra Udinese ed Empoli termina 1-1. La gara la apre dopo appena 3’ il gol di Baldanzi su assist di Caputo e per i primi 45 minuti di gioco sono i toscani a fare la partita.

Nella ripresa, però, i bianconeri alzano i giri e al 70’, grazie al piattone da centro area, trovano il pareggio firmato Pereyra. Passano nove minuti e si mette male per l’Empoli perché Akpro stende Udogie e rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in inferiorità numerica. A questo punto i friulani spingono e vanno a caccia del 2-1, ma niente da fare: l’Empoli chiude ogni spiraglio e alla fine conquista un punto preziosissimo. Dal canto suo la squadra di casa non riesce ancora a sbloccarsi definitivamente dopo il periodo avaro di vittorie.