Udinese, Sottil: “Non possiamo prendere due gol così”

L'allenatore friulano analizza il 2-2 interno contro il Monza, acciuffato proprio al 90' grazie a un calcio di rigore

08-04-2023 15:13

Andrea Sottil non riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il 2-2 con il Monza acciuffato in extremis dalla sua Udinese: “Dobbiamo ritrovare lucidità, serenità e la fase difensiva, che abbiamo fatto bene nel primo tempo, perché il gol lo troviamo sempre. In termini di cattiveria e concentrazione non possiamo prendere quei due gol lì: l’Udinese però ha 39 punti in classifica, e ora ci prepariamo a una trasferta complicata come quella di Roma”.

Sottil poi aggiunge: “La squadra ha fatto un grande primo tempo, esattamente come l’avevamo preparata: abbiamo segnato un gol su una situazione che sapevamo che ci avrebbero lasciato, concludendo molto e dominando. L’arrabbiatura e il dispiacere sono legati all’avvio di ripresa, inspiegabile, nel quale prendiamo due gol in cinque minuti. Il Monza non aveva mai tirato in porta, nella ripresa hanno sfruttato due situazioni nelle quali dovevamo essere più attenti. Chi è entrato si è fatto trovare pronto, abbiamo chiuso con quattro attaccanti e Nestorovski è stato bravo a prendersi il rigore”.