Udinese, Sottil: "Pareggio strameritato"

09-10-2022 18:47

Dopo il 2-2 contro l’Atalanta, il tecnico dell’Udinese Sottil è intervenuto in conferenza stampa: “Sono molto soddisfatto, ai punti abbiamo fatto molto di più: Silvestri non ha fatto una parata ma il calcio è anche questo. Dovevamo essere più attenti nelle coperture e nelle diagonali, poi c’è stato il rigore, però contro un avversario molto forte abbiamo fatto una grandissima partita. Il pareggio è strameritato, nel finale li abbiamo chiusi lì. Peccato per l’ultima occasione, poteva essere l’apoteosi”.

Sottil prosegue: “Tra il primo e il secondo tempo ho detto che arrivavamo benissimo ma ci mancava la rifinitura che questa squadra ha e un po’ di cattiveria nel chiudere l’azione. A volte esageriamo con l’uno due quando abbiamo tiratori importanti da fuori area. Non è facile rimontare un 2-0 contro l’Atalanta, chi è entrato ha dato spinta e qualità per essere più precisi con questi filtranti alle spalle del loro centrocampo”.